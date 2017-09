Dipendenti delle partecipate tra pubblico e privato

Un nuovo decreto chiarisce alcune regole del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica e detta regole più precise per quanto riguarda la gestione del personale e la reinternalizzazione dei servizi. Ma alcuni snodi rimangono problematici.

Regole sul lavoro nel Testo unico sulle partecipate

Nell’accidentato iter del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175/2016) a giugno 2017 si è aggiunto un nuovo tassello con l’emanazione di un decreto correttivo (Dlgs n. 100/2017), resosi necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, alla quale era seguita una ingarbugliata situazione di impasse giuridico-politica.

Le società a partecipazione pubblica sono un fenomeno ampio, dai confini talvolta incerti, frutto di stratificazioni normative accumulatesi in maniera alluvionale: un segmento importante dell’economia, che anche dal punto di vista del diritto del lavoro appare interessante per l’ibridazione pubblico-privato.

Le disposizioni del Testo unico in tema di gestione del personale (articoli 19 e 25) prevedono una disciplina unitaria per tutte le società a controllo pubblico (escluse le società quotate), tramite una importante opzione di sistema, disponendo che, salvo eccezioni, ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applicano le leggi sul lavoro privato, incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali.

L’eccezione più rilevante riguarda le modalità di assunzione poiché le società devono stabilirne con propri provvedimenti i criteri e le modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del Testo unico del pubblico impiego (Dlgs n. 165/2001). Ma già l’articolo 18 della legge n. 112/2008 aveva dettato norme in tema di selezione, ponendo rilevanti limiti alla libertà di azione delle società.

La norma appare chiara e dunque le selezioni devono avvenire per tutte le assunzioni e per ogni qualifica, anche per i dirigenti: a mio avviso, entra qui in gioco il potere dell’ente pubblico di riferimento (articolo 19, comma 5) di fissare obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale.

L’assoggettamento per le qualifiche dirigenziali alle procedure selettive determina criticità perché nel privato l’elemento che caratterizza il rapporto dirigenziale è la fiduciarietà e quale rovescio della medaglia la libera recedibilità: princìpi che non si adattano facilmente alla necessità di una procedura concorsuale.

Mi limito a citare qualcuno dei non pochi problemi rimasti aperti. Quali norme sono applicabili ai contratti a tempo determinato? In caso di abuso, prevale l’attrazione pubblicistica, che impedisce la loro conversione, o le disposizioni per il settore privato? Uguali incognite riguardano il mutamento di mansioni. Francamente, appare arduo pensare a un assoggettamento a norme pensate per organizzazioni completamente differenti quali le pubbliche amministrazioni.

Resta però una incertezza di fondo poiché la presenza della regola della selezione reca con sé più di una questione di ordine sistematico, costringendo a una complessa opera interpretativa. Sia bene inteso: non sono così ingenuo dall’attribuire alla procedure concorsuale una efficacia “taumaturgica”, anzi. Ma una volta perseguita una opzione interpretativa, si pone un tema ineludibile di coerenza di sistema.

La reinternalizzazione dei servizi

Uno degli obiettivi del Testo unico è la razionalizzazione del numero delle società partecipate, pertanto il legislatore, all’articolo 19, comma 8, modificato dal Dlgs n. 100/2017, ha previsto il possibile “riassorbimento” del personale in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati alle società stesse da parte dell’ente pubblico, ma ha stabilito margini di manovra molto stretti sui limiti di spesa e sui posti vacanti nelle dotazioni organiche.

La disposizione si riferisce però soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione transitati alle dipendenze della società interessata dalla reinternalizzazione, mentre avrebbe potuto rivolgersi a una platea di lavoratori più estesa, almeno a tutti i dipendenti a titolo “originario” delle società in questione che siano stati assunti proprio tramite selezioni, previste in forme diverse almeno dal 2008.

Il “divieto” di assumere

Ancora più dibattuta è la norma (articolo 25, comma 4) sul divieto per le società partecipate di procedere ad assunzioni fino al 30 giugno 2018, se non attingendo a (futuri) elenchi del personale eccedente gestiti dalle regioni: si tratta di un iter a dir poco macchinoso. Anche in tema di esuberi non è chiaro se si dovrà seguire la disciplina privatistica o quella dettata per le “eccedenze di personale e mobilità collettiva” nelle Pa (articolo 33 Dlgs n. 165/2001).

In conclusione, sono stati fatti passi in avanti e si prende consapevolezza dell’importanza di regole lavoristiche omogenee, ma la sensazione è di trovarsi a metà del guado, con norme cui si dovrà rimettere mano anche per le sollecitazioni che siamo sicuri non mancheranno, in primo luogo da parte della giurisprudenza nonché degli operatori.