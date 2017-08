Sgarbi è una “capra” in statistica

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle affermazioni di Vittorio Sgarbi sulla disoccupazione giovanile.

Il video

In questo agosto afoso a molti capita di perdere le staffe: non è certo insolito per Vittorio Sgarbi, che ha reso le sue sfuriate in diretta tv ormai immortali. Sempre più il critico d’arte affida ai social network le proprie filippiche, come accaduto sabato scorso sul suo profilo facebook quando Sgarbi se l’è presa contro l’Istat (attenzione, nel video viene utilizzato linguaggio volgare).

Sgarbi nel video afferma che “una delle piaghe del nostro tempo è la disoccupazione” ma mette in dubbio le statistiche fornite da Istat sulla disoccupazione giovanile: “Dobbiamo credere a queste statistiche […] quando ci danno il 34% dei disoccupati tra i giovani? Naturalmente la fascia dei giovani è delimitata in un arco tra i 15 e i 24 anni. È chiaro che se prendi quel periodo, molti giovani che studiano sono disoccupati […], ma cosa dovrebbero fare?!”. E poi aggiunge: “Da ragazzi è giusto studiare, è bene studiare. Più si studia, più si troverà lavoro”. “Allora perché l’Istat dice disoccupati nella fascia giovanile dai 15 ai 24? […] Fino a 20 sono anni in cui altro deve fare, prepararsi a lavorare. […] Se dobbiamo pensare che qualcuno debba studiare e lavorare siamo di fronte a uno Stato figlio di dio minore, uno Stato in cui uno deve pagare gli studi per forza. […] Un giovane di 18 anni non è disoccupato! È occupato in altre cose, che sono quelle cose che se farà bene lo porteranno a portare un buon lavoro. Quindi non credete troppo a queste statistiche, perché tendono a drammatizzare una situazione, o forse qualcuno di voi a 15 anni si sente disoccupato?”

Parrebbe una boutade di metà agosto, se non fosse che il video ha ricevuto fino ad ora più i 470mila visualizzazioni. Peraltro alcuni commenti (di cui oscuriamo gli autori perché non oggetto di fact-checking) non sono meno confusi:

Figura 1

Occupati, disoccupati, inattivi: cosa significano?

In realtà le domande polemiche dell’opinionista sono frutto di un malinteso di fondo, piuttosto comune: chi non lavora non rientra per forza tra i disoccupati. Secondo il glossario di Istat (pagina 7 dell’ultima rilevazione mensile) la forza lavoro è la somma di occupati e disoccupati; questi ultimi sono invece coloro che – tra i 15 ed i 74 anni – non essendo occupati, hanno effettuato “almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana di riferimento” e sono disponibili “a lavorare le due settimane successive”; oppure, che inizieranno “un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e sarebbe disponibile “a lavorare entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro”. Sulla base di questa definizione si calcola dunque il tasso di disoccupazione (disoccupati/forza lavoro).

Tutti coloro che non rientrano in questa categoria possono essere occupati, cioè coloro che nella settimana di riferimento hanno svolto almeno un’ora di lavoro – retribuita o gratuitamente, se in azienda famigliare – o sono assenti dal lavoro (per ferie o malattia), oppure inattivi: chi non lavora e non è alla ricerca di un’occupazione, quindi – ad esempio – gli studenti. Rispettivamente, sono calcolati il tasso di occupazione (occupati/forza lavoro) ed il tasso di inattività (inattivi/popolazione di riferimento).

Riassumendo:

TERMINE DEFINIZIONE Occupato Chi lavora almeno un’ora alla settimana. Disoccupato Chi cerca lavoro ed è disponibile a lavorare, mentre nel frattempo non ha un’occupazione. Inattivo Chi non cerca lavoro e/o non è disposto a lavorare Forza lavoro La somma di persone occupate e quelle disoccupate (sono esclusi dunque gli inattivi).

Perciò gli studenti non rientrano nella categoria della disoccupazione come pare credere Sgarbi, al di fuori di chi tra gli studenti-lavoratori è alla ricerca di un’occupazione. Dunque se è vero che il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a giugno si attesta al 35,4 per cento, ciò non significa che il restante 64,6 per cento abbia lavorato né tanto meno che in quel 35,4 rientrino gli studenti (sarebbe altrimenti un dato drammaticamente basso).

I dati (quelli veri)

Sempre Istat certifica i seguenti dati sulla fascia più giovane, per il mese di giugno 2017:

Figura 2

Fonte: Bollettino sul mercato del lavoro in giugno 2017 – Istat

Il tasso di occupazione ed il tasso di inattività (in cui rientrano gli studenti) misurano rispettivamente sulla forza lavoro quanti giovani hanno un lavoro e quanti invece non cercano un’occupazione, secondo i criteri spiegati in precedenza. L’incidenza dei disoccupati sulla popolazione – 9,1 per cento – calcola invece quanti sono effettivamente i giovani disoccupati sul totale della popolazione tra i 15 ed i 24 anni (occupati + disoccupati + inattivi, che a differenza della forza lavoro ora vengono presi in considerazione), riportando così una percentuale considerevolmente minore. Una cifra divisa per un divisore più grande porta a un risultato più piccolo (9,1 vs 35,4).

Il fatto che tra i giovani gli studenti rientrano nella categoria degli inattivi è osservabile anche a partire dai dati sul resto della popolazione: se infatti il tasso di inattività 15-24 anni è al 74,4 per cento, tra i 25 e i 34 anni si attesta al 26,3 per cento e tra i 35-49 anni addirittura al 19,7. Proprio perché al crescere dell’età anagrafica, il numero di studenti diminuisce.

Gli “scoraggiati”

Il 74,4 per cento dei giovani inattivi può inoltre essere ulteriormente scomposto tra chi non cerca un lavoro perché non interessato (ad esempio, gli studenti non lavoratori) e gli “scoraggiati”, cioè coloro che sarebbero disposti a lavorare ma per le difficoltà nel trovare un’occupazione hanno ormai smesso di cercarla. Per calcolarli viene utilizzato il tasso di mancata partecipazione, che al numeratore comprende, oltre ai disoccupati, anche quanti non cercano lavoro ma sarebbero disponibili a lavorare (gli “scoraggiati”), e al denominatore insieme a questi ultimi anche le forze di lavoro (occupati + disoccupati). Secondo Istat il tasso di mancata partecipazione ha raggiunto il 51,5 per cento nel primo trimestre del 2017, livello più basso rispetto ai trimestri precedenti.

Il verdetto

Dunque no: Istat non rileva tra i disoccupati gli studenti non lavoratori, ma segue semplicemente standard affermati a livello internazionale (ecco perché l’analisi parte dai 15 anni, mentre l’età dell’obbligo in Italia è di 16). I dati pubblicati dall’istituto di statistica sono corretti, una volta che si presti attenzione alle definizioni che peraltro sono riportate nelle note esplicative.

Mai ci azzarderemmo a verificare una dichiarazione di Sgarbi in campo artistico, ma è chiaro che la statistica non è proprio il suo campo. Visto il personaggio e la gravità dell’errore, riteniamo che al classico giudizio di veridicità secondo le nostre regole di ingaggio questa volta sia preferibile un modo migliore per manifestare il verdetto. Non possiamo infatti che sfruttare il vasto repertorio prodotto negli anni dallo stesso Sgarbi.