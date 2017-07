Piano casa per rilanciare l’Italia

Se davvero si vuole risolvere l’emergenza abitativa, bisogna prendere spunto dall’Italia del dopoguerra e lanciare un programma di costruzione di case popolari sullo stile del piano Fanfani. Aiuterebbe anche a risolvere il problema della disoccupazione.

A che punto è l’attuazione del piano del 2014

Nel discorso pronunciato appena dopo la rielezione a segretario del Pd, Matteo Renzi ha manifestato il proposito di focalizzare l’azione politica del suo partito su tre questioni che riguardano la vita di milioni di persone: lavoro, casa e famiglia.

Il problema della casa dovrebbe essere affrontato partendo da una valutazione dei risultati prodotti dalle azioni già promosse e da una riflessione sulle iniziative da intraprendere.

Nell’aprile 2014 fu emanato il decreto legge 47 (convertito con legge 80/2014) per attenuare l’emergenza abitativa, con azioni, tra l’altro, per l’affitto, il recupero delle case popolari sfitte e per favorire l’acquisto delle abitazioni attraverso il riscatto a termine (rent to buy).

Il programma per le case popolari fu finanziato con circa 500 milioni di euro, per piani di recupero del valore massimo unitario di 50mila euro da realizzare in pochi mesi. Dal monitoraggio effettuato dal sito del ministero delle Infrastrutture (con aggiornamenti addirittura ogni sei ore) risulta che al 7 maggio 2017 (ore 16) su 5.440 interventi finanziati ne sarebbero stati completati meno del 10 per cento.

Per l’attuazione del riscatto a termine a tutt’oggi non è stato pubblicato il decreto congiunto di ministero delle Infrastrutture e ministero dell’Economia con i dettagli sulla tipologia di contratto e le modalità di fruizione del credito d’imposta concesso non all’acquirente, ma al venditore dell’abitazione. In ogni caso, l’affitto con riscatto non sembra incontrare il favore del mercato.

Sarebbe opportuno monitorare anche lo stato di utilizzazione delle risorse finanziarie destinate ad altri programmi: fondo garanzia prima casa, leasing abitativo, acquisto case da destinare all’affitto e a elevate prestazioni energetiche. Se il loro utilizzo dovesse rivelarsi molto basso, tanto varrebbe reimpiegarle per finanziare nuovi piani o per rifinanziare quelli che sono privi di fondi.

Fronteggiare l’emergenza

Per fronteggiare l’emergenza abitativa è necessario intervenire subito sul mercato dell’affitto privato per abbassare il carico sui redditi familiari e per stimolare l’offerta di alloggi a canone concordato.

Il primo obiettivo può essere perseguito rifinanziando adeguatamente il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito con la legge 431/89. La sua dotazione è stata progressivamente ridotta dai quasi 400 milioni di euro del primo anno ai 100 milioni del 2015, l’ultimo anno in cui è stato finanziato. Fino ad allora è stato comunque un aiuto, seppure sempre più insufficiente, a centinaia di migliaia di famiglie a basso reddito (quello stabilito da ogni regione per l’assegnazione delle case popolari).

Con il decreto 47/2014 l’aliquota della cedolare secca sui canoni concordati fu abbassata dal 15 al 10 per cento, ma solo nel quadriennio 2014-2017. Il vantaggio fiscale rispetto alla cedolare secca del 21 per cento applicata ai canoni di libero mercato è passato da 6 a 11 punti percentuali. Verosimilmente, in una situazione di domanda debole, gli affitti di mercato si sono nettamente abbassati. Così, i risultati della maggiore convenienza fiscale per i proprietari dell’abbattimento del 5 per cento dell’aliquota sui canoni concordati si sono immediatamente visti nelle dichiarazioni dei redditi del 2014 e 2015: nel primo anno, quelli che hanno affittato a canone concordato sono stati oltre 310mila, quasi il doppio rispetto all’anno precedente, e nel secondo 460mila. Dall’anno prossimo l’aliquota torna al 15 per cento, con il rischio di bloccare l’offerta di appartamenti a canoni concordati.

Sugli effetti dell’Imu sul mercato dell’affitto rimandiamo a un altro articolo, ma la legge di stabilità per il 2016 ha imposto ai comuni di ridurre del 25 per cento l’Imu sulle case affittate a canone concordato. Difficile stabilire se lo sconto può compensare l’aumento della tassazione del reddito e sempre ammesso che i comuni non neutralizzino la norma, portando le più basse aliquote finora applicate alle case locate a canoni concordati allo stesso livello di quelle della generalità delle abitazioni in affitto.

Il trinomio lavoro-casa-famiglia costituì il pilastro del piano Fanfani avviato nel 1949, il vero – e imponente – piano casa realizzato in Italia. Permise di dare un’abitazione a circa 350mila famiglie, facendo lavorare centinaia di migliaia di persone. Si potrebbe dire che fu un piano per dare la casa agli operai con il lavoro degli edili. Oggi un nuovo piano Fanfani aiuterebbe non poco a dare forza all’edilizia e all’economia, contribuendo a risolvere due pesanti questioni sociali: la disoccupazione e la casa. Qualche commentatore paragona Matteo Renzi ad Amintore Fanfani. Un primo banco di prova potrebbe essere la messa in cantiere di un piano casa comparabile a quello dell’esponente democristiano.

Una politica della casa, per avere un impatto percepibile, necessita di finanziamenti pubblici ingenti, ovviamente. E dunque se la si vuole veramente fare, occorre avere il coraggio di considerare gli interventi per la casa una priorità nell’allocazione delle risorse.