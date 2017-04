Il deficit commerciale che influenza il voto francese

Il confronto sugli squilibri del commercio internazionale è stato uno dei protagonisti della campagna per le presidenziali francesi. In particolare, i leader dei partiti anti-euro hanno indicato la moneta unica come il principale responsabile del deficit commerciale francese.

Il ragionamento sottostante a questa conclusione è che la fissazione del cambio – che è la conseguenza automatica di un’entrata in qualsiasi unione monetaria – incentiverebbe le importazioni dai paesi membri relativamente più competitivi, come la Germania. Allo stesso tempo, l’economia nazionale si troverebbe costretta in un tasso di cambio sopravalutato, che renderebbe in ultima analisi i beni francesi meno attraenti nei mercati internazionali.

Se guardiamo il saldo commerciale, ci accorgiamo che effettivamente tale valore ha vissuto un forte ridimensionamento negli ultimi 20 anni. Alla vigilia della crisi del 2008, la Francia è passata ad essere da paese esportatore netto a paese importatore netto. Ciò significa che il valore dei beni acquistati dalle altre nazioni ha superato il valore dei beni francesi acquistati dall’estero.

Figura 1

Sebbene la dinamica monetaria possa aver esercitato qualche influenza, il deterioramento del saldo commerciale è imputabile anche ad altre cause. Dalla figura 2, si può notare infatti che la Francia ha un grande disavanzo anche nei confronti della Cina. Ed è proprio questo il saldo commerciale che più si è aggravato negli ultimi anni.

Tale dinamica non può essere imputata all’Euro, quanto piuttosto all’entrata del colosso asiatico all’interno dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc). E’ questo elemento che ha permesso ai beni cinesi di “invadere” i mercati europei, compreso quello francese.

È quindi la combinazione dei due eventi, entrata nell’euro e ingresso della Cina nell’Omc, ad aver favorito il ribaltamento del saldo commerciale francese. Nel periodo 2001-2015, infatti, il saldo con la Cina è passato da -6 a -28 miliardi; quello con la Germania da -12 a -30. Questi due soli cambiamenti costituiscono i due terzi del peggioramento del saldo totale, che nello stesso periodo è passato da un surplus di 39 miliardi a un deficit di 26.

Inoltre è interessante notare come anche l’Italia abbia avuto una performance di competitività migliore rispetto a quella francese. Nonostante siano due paesi comparabili nelle grandezze economiche, condividano la stessa valuta, e siano state esposte entrambe al fenomeno Cina, l’economia italiana è riuscita ad affrontare con maggiore flessibilità i nuovi scenari internazionali, riuscendo ad avere un saldo commerciale totale positivo e migliorando quello specifico con la Francia.

Figura 2