Giacomo Vaciago, un economista concreto

Bio dell'autore

Angelo Baglioni Insegna Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. Ha recentemente insegnato anche al Master in Economia e Banca presso la Facoltà di Economia R.M.Goodwin dell’Università di Siena. E’ membro del Comitato direttivo e scientifico del Laboratorio di Analisi Monetaria (Università Cattolica di Milano e Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa). Dal 1988 al 1997 è stato economista presso l'Ufficio Studi della Banca Commerciale Italiana (ora Intesa Sanpaolo), come responsabile della Sezione Intermediari Finanziari. I suoi interessi di ricerca si collocano nell’area dell’economia monetaria e finanziaria. Ha scritto libri e articoli pubblicati su riviste internazionali. E’ laureato in Università Bocconi e ha conseguito il Master in Economics presso la University of Pennsylvania. Redattore de lavoce.info.

Altri articoli di Angelo Baglioni

Marco Lossani Insegna Economia Internazionale e Economia dei Mercati Emergenti presso la Facoltà di Economia nell’Università Cattolica di Milano, ove dirige il Laboratorio di Analisi Monetaria. Ha anche insegnato presso l’Università Cattolica di Piacenza, l’Università di Bergamo e l’Università di Milano-Bicocca. Svolge attività di ricerca sul processo di integrazione economico-monetaria in Europa e sul ruolo delle economie emergenti nell’attuale processo di globalizzazione. E’ laureato presso l’Università Cattolica di Milano e ha conseguito un M.A. in International and Development Economics presso la Yale University e il Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche presso il Consorzio delle Università di Milano.

Altri articoli di Marco Lossani