Senza le riforme non si esce dalla crisi

“I sette luoghi comuni sull’economia” esaminati nel libro di Andrea Boitani (Editori Laterza) sono presentati come assiomi e ripetuti come mantra. Sono nelle parole dei politici, dei giornalisti, degli economisti. Ma sono (spesso) sbagliati o (in parte) fuorvianti. Un estratto dal sesto capitolo.

Dottor Dulcamara d’Europa

O voi matrone rigide,

ringiovanir bramate?

Le vostre rughe incomode

con esso cancellate.

Volete voi donzelle

ben liscia aver la pelle?

Voi giovani galanti

per sempre avere amanti?

Comprate il mio specifico,

per poco io ve lo do.

Dottor Dulcamara

Dal settembre del 2008 il numero di “dottor Dulcamara” sul palcoscenico della politica economica europea si è moltiplicato. Da Berlino, Bruxelles e Francoforte, lo specifico della tentata (e in alcuni casi riuscita) vendita è stato sempre lo stesso: “riforme strutturali” da mandar giù, in varie combinazioni, assieme all’austerità. Qualche “dottore” più baldanzoso è anche arrivato a offrire quelle riforme a costo zero, come fossero i frutti degli alberi nel giardino di Eden. Altri, compreso in anticipo l’effetto dolorifico dell’austerità, hanno proclamato la magica virtù delle riforme strutturali di lenire i dolori, manco fossero morfina. Altri ancora hanno creduto di spiegare l’insuccesso dell’austerità – soprattutto nei paesi del Sud Europa – col fatto che i governi di questi ultimi non hanno fatto i loro “compiti a casa”, consistenti naturalmente nel far prendere alle riottose popolazioni mediterranee adeguate dosi di magico liquore. Cioè, non hanno realizzato o hanno realizzato solo parzialmente le riforme strutturali raccomandate dall’asse Berlino-Bruxelles-Francoforte.

Ci tengo a chiarire che non sono un vero eretico e quindi non sono un nemico delle riforme, specie di quelle ben concepite e meglio realizzate. Come il lettore avrà ormai capito, però, i luoghi comuni suscitano in me il desiderio di andare a “vedere il gioco”. E quello delle riforme è diventato un luogo comune ripetuto con martellante frequenza.

Fu vera gloria? L’Irlanda, la Grecia e le riforme

L’impegno a fare le riforme strutturali è stato posto da Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale e Commissione europea come condizione per concedere ai governi di Irlanda, Portogallo e Grecia aiuti finanziari necessari a superare la crisi dei debiti sovrani. Secondo la Commissione europea, l’Irlanda è il vero campione delle riforme: ha realizzato al 100 per cento quanto le veniva chiesto nei vari memorandum di intesa che hanno accompagnato (tra 2010 e 2013) la concessione di finanziamenti. Bevendo a gran sorsate il magico liquore delle riforme, l’Irlanda ha ripreso a crescere e non ha conosciuto la seconda recessione che ha caratterizzato gli altri paesi “periferici” dell’Eurozona. L’Irlanda avrebbe insomma applicato con gran successo il modello tedesco di una ripresa guidata dalle esportazioni, a loro volta favorite da miglioramenti di competitività, ottenuti comprimendo la dinamica delle retribuzioni e, quindi, la domanda interna.

Mentre è certamente vero che l’Irlanda ha vissuto una ripresa trainata dalle esportazioni, è molto discutibile che queste siano cresciute grazie ai più bassi salari e alla flessibilità del lavoro. Le imprese che hanno guidato le esportazioni irlandesi appartengono a settori – come la farmaceutica, le biotecnologie e i servizi basati sulla Ict (information, communication technology) – dove i salari sono elevati e la domanda è abbastanza insensibile ai prezzi relativi internazionali. Cioè settori per i quali la competitività misurata dal costo del lavoro unitario conta molto poco. In effetti, in questi settori – dominati da multinazionali americane con sede in Irlanda – le retribuzioni sono aumentate prima, durante e dopo la crisi. E l’occupazione è aumentata insieme alle retribuzioni. Soprattutto nei servizi legati all’Ict, che oggi rappresenta il 50 per cento delle esportazioni irlandesi di servizi. In fin dei conti, tutto ciò è il frutto degli ingenti investimenti diretti dagli Usa di società come Google, Facebook, Oracle, Microsoft, Amazon e Adobe. Ad attrarre questi giganti dell’economia mondiale in Irlanda non sono state le riforme pro-mercato imposte dalla Commissione europea, ma l’efficacia e l’efficienza dell’Industrial Development Agency irlandese, una agenzia pubblica (ma indipendente dalla politica) molto brava ad attrarre in Irlanda parti pregiate e specializzate dell’attività produttiva di importanti imprese americane dell’high tech.

Sia chiaro: non c’è alcuna garanzia che una strategia simile abbia lo stesso successo se attuata in Grecia, Portogallo o Italia. Non si può esagerare abbastanza l’importanza del mondo e, soprattutto, delle sue differenze. Ma il caso irlandese mostra a sufficienza che non esiste una sola taglia che va bene per tutti, un solo magico liquore che, preso con regolarità, guarisca i mali di tutti con la stessa prontezza ed efficacia. In Grecia, per esempio, circa l’80 per cento delle riforme comprese nel primo programma di aiuti (2010) e il 75 per cento di quelle comprese nel secondo (2012) sono state effettivamente attuate nei tempi previsti. Come è stato notato dal think tank di Bruxelles “Bruegel” (certo non nemico delle riforme strutturali), né l’ordine temporale né la composizione delle riforme imposte e in gran parte attuate in Grecia erano stati scelti in modo da facilitare una rapida accelerazione della crescita. Le misure previste nel primo programma erano certamente utili a migliorare la qualità e l’efficacia dei processi decisionali, ma molto difficili da attuare nell’orizzonte temporale relativamente breve di un programma di aiuti. E soprattutto non si era tenuto conto che erano misure capaci di dare benefici solo nel lungo periodo. Che l’amministrazione pubblica greca producesse (e in buona misura ancora produca) servizi di livello scadente è cosa risaputa; ma il settore pubblico greco non era più ampio che nella media dell’Eurozona nel 2007, con una spesa pubblica pari al 47,5 per cento del Pil (era il 46,1 nella media dell’Eurozona). Certo, nel 2012 il valore per la Grecia era salito al 53,7 per cento mentre per l’area euro al 49,9. Si sa l’effetto che fa il crollo del denominatore (cioè il Pil) su certi rapporti. Prima del 2000 l’impiego pubblico era in Grecia molto al di sotto della media Ocse. Tra 2000 e 2008 c’era stato un aumento di trecentomila unità, ma con l’attuazione dei due programmi di aiuti altrettanti occupati pubblici sono andati a casa. Quello greco, dunque rimane uno Stato inadeguato, non troppo grosso, che mantiene con pensioni basse un esercito di giovani pensionati (i cancelli sono stati chiusi quando una buona parte dei buoi erano già scappati), impiegati nei mille rivoli dell’economia nera o nei minuscoli negozi di famiglia, ai margini dell’economia grigia a bassissima produttività. Uno Stato afflitto dalla permeabilità agli interessi costituiti e aggravato dal continuo cambio di direzione politica.

Molti ritengono che le cose in Grecia siano andate male perché le riforme strutturali non sono state neanche avviate o si è fatto un passo avanti e due indietro. Ma questo è un luogo comune all’interno del grande luogo comune che occupa le pagine di questo capitolo. Le riforme richieste in Grecia sono state in buona parte compiute o avviate, solo che spesso sono state distorte dalla contemporanea imposizione di una stringente austerità per ripagare un debito estero comunque insostenibile (come ha ammonito più volte il Fondo monetario internazionale). E si trattava di riforme capaci di ottenere risultati solo in un periodo di tempo lungo, quando tutti i greci saranno morti.

Andrea Boitani, I sette luoghi comuni sull’economia, 2017, Editori Laterza, 206 pagine, 16 euro.